16/06/2020 | 12:10



Zilu Camargo está aproveitando muito bem seu tempo com o novo namorado, Antônio Casagrande - e também está sendo bem mimada por ele! Na noite da última segunda-feira, dia 15, a influenciadora postou uma foto no Stories do Instagram mostrando um buquê de rosas que ganhou do amado. Na legenda, ela agradeceu o presente:

Para celebrar o amor! Não existe data nem dia especial! Existe o amor! Obrigada, meu amor!

Pouco depois ela postou outra imagem, revelando que os dois estavam apreciando um jantar simples, porém bem romântico na companhia um do outro:

Para fechar a noite! Eu e ele!

Parece que o romance vai muito bem!