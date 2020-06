Kevinho passa por cirurgia plástica no nariz

16/06/2020 | 12:10



Por conta da pandemia do novo coronavírus, diversos famosos estão com as agendas profissionais suspensas e, por isso, resolveram fazer intervenções estéticas. Agora, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Kevinho aproveitou o período sem shows para realizar uma cirurgia em seu nariz.

No último final de semana, ele se internou no Hospital da Plástica, em São Paulo, para realizar dois procedimentos: uma para reparar um desvio de septo e outra para aproveitar e corrigir o formato do nariz, que não o agradava.

O cantor já está em casa e deve ficar em repouso por 15 dias. Por causa da pandemia, ele não teve que cancelar compromissos profissionais para realizar a cirurgia.

Por enquanto, o cantor não falou nada sobre o assunto em suas redes sociais.