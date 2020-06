Obituário - 16 de junho de 2020

Ademir Medici

16/06/2020 | 12:06



Terça-feira, 16 de junho de 2020

RENAN LOTUFO

(22-9-1937 – 15-6-2020)

Autor de vários livros jurídicos, entre os quais o “Código Civil Comentado” (3 volumes), o advogado e professor Renan Lotufo faleceu ontem (dia 15) em São Paulo. Estava internado no hospital Sírio-Libanês, com Covid-19.

Jurista, começou sua trajetória advogando em Santo André.

“Nosso velho amigo, o Dr. Renan Lotufo, foi assessor jurídico da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo), nos fins da década de 1960 e início da década de 1970”, recorda o economista Mituo Teramae.

“Depois ele progrediu muito na carreira, tendo se tornado desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica) e presidente da OAB-SP”, acrescenta Teramae.

“Ele tinha paixão por ser a rampa de lançamento de seus alunos e dava aula com paixão”, segundo o filho João Luiz Z. Lotufo.

Dados biográficos esparsos informam que Renan Lotufo presidiu a Associação dos Advogados de Santo André. Era da turma 132 (1963) da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e foi professor de Direito Civil e de pós-graduação, além da PUC, também da Escola Paulista da Magistratura e do CEU.

Dr. Lotufo ingressou na magistratura pelo quinto constitucional, chegando a presidir o antigo 1º Tribunal de Alçada Civil.

Renan Lotufo deixa a esposa Maria Alice e quatro filhos: Luís Roberto, Flavio, Paula e João Luís. Parte aos 82 anos e foi sepultado no Cemitério da Paz, em São Paulo.



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 14 de junho

Rita Lucchini Victor, 92. Natural de Resende (Rio de Janeiro). Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana Leal Ribeiro, 90. Natural de Santa Rosa (Bahia). Residia no Jardim Lisboa, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério de Vila Formosa.

Isaura Demarchi Stankevicius, 83. Natural de Pirassununga (São Paulo). Residia n Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Garcia Custódio, 80. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Crematório Vila Alpina.

Maria Gabriela Campos Machado, 78. Natural de São Tomás de Aquino (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria dos Anjos Barbosa Romano, 77. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odete Bezerra Mascarenhas, 77. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Conj. Hab. Teotônio Vilela, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Francisco Antonio da Silva, 70. Natural de Igaci (Alagoas). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Helena Gonçalves Firmino, 69. Natural de Pains (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Guarino Filho, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pedreiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Saia de Carvalho, 63. Natural de Jales (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Jardim da Colina.

Valdevino Cardoso, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Gorete Santos de Sousa, 52. Natural da Boca da Mata (Alagoas). Residia n Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Carlos de Souza Alves, 47. Natural de Nova Itarana (Bahia). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Vendedor. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Paulo Moreira, 42. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Motorista. Dia 14. Jardim da Colina.

Jacita Fausta Celestin, 39. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Campo Formoso (Bahia).



Santo André, segunda-feira, dia 15 de junho

Raphael Bernardes, 98. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 15, em Ribeirão Pires. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria José Correia de Souza, 86. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Rita Rodrigues dos Santos, 92. Natural de Castro Alves (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Maria, na Capital.

Maria Gonçalves de Cerqueira, 85. Natural de Aurora (Ceará). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério Phoenix, em Santo André.

Flazuir Cunha de Souza, 56. Natural de Piatã (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Cristina Pimentel, 82. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia no Jardim Tijuco, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.

Vivian Duarte de Oliveira, 20. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Auxiliar administrativo. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Damião Pereira da Cruz, 84. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Ribeirão Pires. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Rubens Baptista Andriatto, 81. Natural de Balbinos (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Dezio Renato da Silva, 80. Natural de Cunha (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Joaquim Laurindo Gonçalves, 69. Natural de Oeiras (Piauí). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Sandra Regina Geraldo, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Onivaldo Ferreira da Cunha, 61. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Iramaia, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.