Nanda Costa revela como se descobriu lésbica e fala sobre aceitação da família

16/06/2020 | 10:10



Descobrir a sexualidade nem sempre é uma tarefa fácil, embora algumas pessoas lidem com a situação de forma mais simples. Em entrevista ao programa Papo de Segunda, da GNT, na última segunda-feira, dia 15, Nanda Costa revelou como descobriu que era lésbica, enquanto estava em um relacionamento hétero que durou três anos. Foi durante um Carnaval, quando o seu então namorado se vestiu de mulher e provocou uma sensação diferente na atriz:

- Meu namorado na época se vestiu de mulher, com batom e toda montada, e eu fiquei louca, louca. Eu falei para ele: Nossa, você está muito gata, e ele achou estranho. Eu também comecei a achar estranho, pois somos criadas e ensinadas para nos casarmos com homens. Cheguei a pensar que fosse só loucura mesmo, um tesão ou desejo, mas daí fui me permitindo experimentar aos poucos e vi que era realmente muito mais legal com mulher.

Apesar da descoberta, Nanda afirmou que teve ótimos relacionamentos com homens antes de assumir sua sexualidade. A atriz, que atualmente interpreta Érica em na novela Amor de Mãe, da TV Globo, também revelou que demorou para revelar sua preferência sexual para a família, mas que teve muito apoio de seu avô para isso:

- A minha mãe e a minha avó não esperavam, mas o meu avô surpreendeu falando que já imaginava. Ele me aconselhou: Espera o tempo delas também. Você teve o seu tempo para se entender e elas precisam do delas para entender a situação. Hoje, tanto a minha mãe quanto minha avó, aceitam super bem e amam a Lan [Lahn, sua namorada] profundamente.

Nanda e Lan estão juntas há seis anos. Apesar de só terem assumido publicamente a relação no Dia dos Namorados de 2018, o relacionamento entre elas havia começado bem antes.