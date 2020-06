Após suposto áudio em que relata ter sido humilhado por Anitta, Latino posta indireta: Respeita a minha história

16/06/2020 | 10:10



Após o colunista Leo Dias expor áudios em que mostra desentendimentos de Anitta com outros artistas, Ludmilla fez um vídeo para mostrar prints e áudios relatando os detalhes da briga com a cantora. Agora, mais um áudio surgiu, dessa vez de Latino. No suposto registro, o cantor relata um episódio em que se sentiu muito humilhado pela cantora.

Primeiro, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ele começa dizendo o seguinte:

- Foi uma das maiores decepções da minha vida em relação a Anitta. A Kamilla [Fialho] me pediu para ela cantar no meu aniversário. Eu levei ela, o Buchecha e o Sapão e nos meus aniversários sempre vão empresários da música, executivos de gravadoras, contratantes e patrocinadores. Foi na época do lançamento da música Meiga e Abusada. Deixei ela cantar e ela nunca me agradeceu, nunca foi grata. Nada. Passaram alguns anos, eu estava em uma boate, o Nego do Borel, que estava começando a fazer sucesso sempre teve um carinho por mim e me disse: Eu vou lá na Anitta fazer um after. Quer ir? E aí eu falei que não iria porque ela nunca tinha sido grata. Ela cantou no meu aniversário, não me pediu obrigado e nunca me ajudou em nada. Mas ele insistiu: Vamos lá para quebrar esse gelo. Cheguei lá no condomínio Mansões, isso foi logo quando ela se mudou...

No áudio que anda circulando na web é possível ainda ouvir o restante do desabafo que seria de Latino:

- Anitta estava conversando com uns gringos, uns caras do hip hop bem famosos, que eu não lembro os nomes. E aí comecei a desenrolar o meu inglês. Morei muito anos fora e sei falar bem e sei falar com todas as tribos. Eu estava desenrolando o meu inglês, mas não estava falando da minha carreira, nem quem eu era. Nada disso. Eu estava simplesmente dando uma atenção para os caras [gringos]. Aí ela chega, daí quer roubar a cena, daquele jeito dela, toda espalhafatosa. Ela começou a falar, deixei ela falar, fiquei quieto não falou comigo. Oi, oi, deu um oi assim bem frio, sabe? Eu estava no bar, no canto direito, ela não viu que eu estava falando inglês com o cara, de repente não sabia que eu falava tão bem inglês, que eu tenho essa desenvoltura... aí os caras perguntaram: pô, quem é esse cara simpático? Aí a Anitta olhou e falou: ah, ele é old school. Ele já fez muito sucesso lá atrás, mas hoje está falido, está quebrado. Aí eu tava ouvindo... juro, eu fiquei passado. Fiquei na mesma hora pensando: desmoralizo ela ou fico calado e vou embora? Como eu estava na casa dela, fiquei em um quarto chorando e eu fiquei pensando: como que o ser humano é capaz de fazer isso? O que faz o ser humano querer desmerecer o outro para crescer e se sentir superior? Essa coisa dela de ter que desmerecer os outros para se sentir poderosa é tão feio.

E continua:

- A partir disso eu nunca mais quis ideia com ela e se ela estiver do meu lado, eu saio e vou para outro canto. Porque isso é uma das maiores decepções do mundo artístico pra mim. Ela podia ter falado de outra forma ou com mais carinho ou com mais amizade por mim porque naquele momento, lá atrás, eu tinha ajudado ela no meu aniversário e apresentei ela para a minha rede de amigos. Mas não. Ali eu descobri que ela tinha uma coisa muito ruim dentro dela e que aquilo não era digno de um ser humano, fazer isso com outro artista, outro colega. Eu fiquei muito decepcionado e a partir disso eu passei a enxergar a Anitta com outros olhos. Fiquei muito triste, muito mal. Ela conseguiu me destruir. Eu me senti velho, eu queria parar com a minha carreira, falei: ah, olha o que as pessoas pensam de mim. Por ela ter tido aquela atitude e eu por eu entender inglês eu entendi perfeitamente tudo o que ela falou. Ninguém me contou, eu estava ouvindo. O que ela não sabia é que eu sabia falar em inglês. Eu entendi tudo o que ela falou para o cara e eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu não imaginava que o ser humano fosse capaz de fazer isso, de ter que se autoafirmar para destruir o colega, querer ser melhor do que os outros.

Por fim, conclui:

- Então se ela fez isso comigo eu imagino que todas essas atitudes que estão acontecendo hoje sejam reais. Eu acredito plenamente no que a Ludmilla tá falando, o que você fala, no que as outras pessoas falam dela, porque de fato isso aconteceu comigo. De uma forma um pouco menor, só estava eu ouvindo, mas foi chocante. Eu nunca mais esqueci disso e eu vejo ela com péssimos olhos por causa disso.

Sem negar ou confirmar que o áudio é mesmo seu, Latino usou o Twitter para postar o seguinte, nessa terça-feira, dia 16:

Eu posso ser várias coisas, mas eu nunca vou ser a pessoa que pisa, que maltrata, que humilha, que faz sofrer. Isso não é vantagem. É doença. Respeita a minha história.

Anitta, por sua vez, não se pronunciou sobre o assunto.