Selo de limpeza atesta estabelecimentos turísticos de Portugal

Com o afrouxamento das quarentenas no combate ao surto do covid-19 pelo mundo, a procura por viagens deve priorizar lugares que valorizam a limpeza e a higiene. Por conta disso, o Turismo de Portugal, órgão que regulamenta o setor no país europeu, criou um selo chamado Clean & Safe” (Limpo e Seguro). A ideia é distinguir os estabelecimentos que asseguram o cumprimento de requisitos para prevenção e controle não apenas do coronavírus, mas de outras infecções.

Após a emissão, o selo, que é gratuito e opcional para restaurantes, bares, lojas, agências de viagem e outras instalações, terá validade de um ano. Para adquiri-lo, será preciso implementar um protocolo interno que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, assegura a higienização necessária no sentido de evitar riscos de contágio e garante os procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas.

Selo de limpeza em Portugal

Depois de submetida a Declaração de Compromisso por parte das empresas, o selo de limpeza “Clean & Safe” poderá ser usado fisicamente nas suas instalações e, virtualmente, nas plataformas digitais. A partir daí, o Turismo de Portugal, em coordenação com as entidades competentes, irá realizar auditorias aleatórias aos estabelecimentos aderentes.

Com esta medida, o país europeu pretende não apenas transmitir às empresas informações a respeito das as medidas mínimas necessárias de higiene e limpeza dos estabelecimento, mas também promover Portugal como um destino seguro do ponto de vista de cuidados com a propagação do vírus.

Ilha da Madeira também cria certificação

A Associação de Promoção da Madeira (APM) também lançou um processo de certificação de boas práticas em relação à gestão de riscos biológicos. O objetivo é certificar até 160 empresas por mês, abrangendo setores como hotéis, restaurantes, agências de viagem, locadoras de veículos, escritórios ou outros estabelecimentos oficiais de turismo.

“A grande prioridade do momento é vencer o medo de viajar e recuperar a confiança do turista. A implementação de medidas que trazem conforto a quem viaja é fundamental para o restabelecimento do bem-estar de todos”, diz Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira. “Acreditamos que este compromisso que assumimos contribuirá para que a retomada do setor aconteça com a força e o dinamismo que todos desejamos”, completa.

