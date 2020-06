Nova Zelândia é referência no combate ao coronavírus; veja fotos do país

Luchelle Furtado

Em 16 de junho, a Nova Zelândia registrou dois novos casos de coronavírus. Os contaminados vieram do Reino Unido e devem ficar isolados pelas próximas duas semanas. A notícia foi confirmada após o país passar 25 dias sem a detectar novos casos

Recentemente, a primeira-ministra Jacinda Ardern elogiou a população por seguir com afinco o rígido lockdown proposto no início da pandemia e retirou todas as medidas restritivas impostas até então, exceto o controle de fronteiras.

Com 4,8 milhões de habitantes, a Nova Zelândia adotou medidas duras relacionadas à suspensão de viagens e de atividades públicas no início do surto, quando havia apenas algumas dezenas de casos no país. Fronteiras foram fechadas, e os residentes que voltavam à região vindo de outras partes do planeta eram colocados em quarentena. Além disso, foi montada uma extensa rede de testes e rastreamento de contatos para isolar os contaminados.

Apesar disso, a Nova Zelândia é uma das primeiras nações do mundo a, aos poucos, voltar à normalidade. Em breve, deve abrir as fronteiras para visitantes vindos de lugares que apresentam maior controle da pandemia. Enquanto os brasileiros não entram nessa estatística, o jeito é sonhar com as lindas imagens do país, um dos mais exuberantes do mundo.