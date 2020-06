Triste sina

Do Diário do Grande ABC



15/06/2020



A nova operação policial em Mauá, desta vez para apurar denúncias de superfaturamento na contratação do hospital de campanha para doentes da Covid-19, deixa estupefata a população do município. Trata-se de outro trauma causado na sociedade pelo governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB), que vem colecionando escândalos desde que assumiu o Paço, em janeiro de 2017. Duas prisões e uma cassação de mandato do chefe do Executivo imposta pela Câmara, todas revertidas posteriormente na Justiça, parecem não ter sido suficientes para alterar os rumos da administração mauaense.

Deve merecer espaço no livro dos recordes a capacidade da administração mauaense de gerar fatos negativos. O município não consegue emplacar um mísero período razoável de estabilidade política. A operação policial, reforçada por homens do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), braço do Ministério Público, ocorreu exatamente no dia em que Atila iria assinar acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o que poderia melhorar o precário sistema de distribuição de água na cidade – o evento foi cancelado.

Notícias ruins atropelam as boas com frequência assustadora em Mauá. Tome-se como exemplo o próprio episódio da construção do hospital de campanha. Embora o Paço houvesse movido céus e terra para manter a FUABC (Fundação do ABC) na administração dos equipamentos de saúde da cidade, certamente por causa dos bons serviços prestados pela organização social, resolveu, inexplicavelmente, entregar os contratos do hospital de campanha a duas organizações sociais forasteiras – uma delas deu como endereço da sede terreno baldio na cidade paulista de Caieiras.

Eis mais um passivo para a já carcomida administração pública mauaense administrar nos meses que restam. Infelizmente, a preocupação extra vai representar menos dedicação ao que realmente importa, que é proteger a população do maldito vírus que tanta tragédia já causou a Mauá, à região, ao Brasil e ao mundo. Triste sina!