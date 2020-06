Kostal muda planos e continua até setembro

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



16/06/2020 | 00:26



Os 300 trabalhadores da unidade da autopeça Kostal, localizada no bairro Pauliceia, em São Bernardo, retornaram ao trabalho ontem, após uma semana de paralisação. O motivo foi que a empresa se comprometeu, em reunião com o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), a manter a produção da planta até setembro. O objetivo da entidade é buscar alternativas e dialogar para a manutenção da multinacional na região, mas a companhia afirma que a decisão de fechamento é definitiva.

A Kostal anunciou, no início da última semana, o encerramento das atividades em São Bernardo, e em Manaus, no Amazonas, por questões estratégicas. Apenas a unidade de Cravinhos, no Interior paulista, será mantida. A empresa centenária é sediada na Alemanha e produz componentes eletrônicos, eletromecânicos e mecatrônicos destinados à indústria automotiva.

Desde então, começaram as negociações para a manutenção da empresa. Segundo o coordenador de São Bernardo e diretor executivo do SMABC, Genildo Dias, a intenção da empresa era encerrar a produção em julho.

“Nós conseguimos falar com a empresa para estender o prazo e buscar alternativas para que a empresa permaneça. É apenas um adiamento para ver se as partes conseguem encontrar uma solução”, disse ele, reiterando que o intuito é tentar uma negociação em todas as esferas, mas que a empresa alega que a operação está gerando prejuízo. “Já chegamos a conversar com a Prefeitura e pedimos agenda com o governo estadual e a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores)”, informou,

De acordo com o sindicalista, a reunião com a Kostal aconteceu na última sexta-feira, quando foi feito protocolo de entendimento e adiamento do encerramento da produção da unidade. A assembleia para informar aos trabalhadores foi no sábado e o retorno às atividades ocorreu ontem.

Questionada sobre o assunto, a Kostal informou que a decisão é irreversível, porém, permanecerá produzindo até 11 de setembro em São Bernardo, “conforme acordado com o sindicato e os trabalhadores”, informou, em nota.

Mesmo com a situação, Dias afirmou que enquanto a companhia deixar o diálogo aberto, haverá chance de acordo. “Temos esperança de encontrar alternativas. A alegação da empresa é que o mercado caiu muito”, disse.

Anteriormente, a autopeça justificou ao sindicato que ainda que a demanda brasileira seja alta, não é mais financeiramente atrativo manter as atividades. A previsão é a de que após o encerramento das operações, o mercado do País passe a ser suprido pela fábrica do México, que possui acordo comercial com o Brasil.

HISTÓRICO

Presente na região desde a década de 1970, a Kostal é pelo menos a sexta empresa a anunciar que deixará a cidade no último ano. Na semana passada, os trabalhadores chegaram a realizar protesto por causa da demissão anunciada dos 200 funcionários que operam na linha de produção.

Desde julho, o Restaurante São Francisco, a montadora Ford, a Tecnoperfil Taurus, o Restaurante Florestal, a metalúrgica Paschoal e a Mangels decidiram deixar a cidade, resultando em aproximadamente 3.600 empregos a menos.