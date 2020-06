Nova operação turbina oposição

Raphael Rocha



16/06/2020 | 00:11



A mais recente operação policial contra o governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), animou de vez a oposição, que estava ressabiada com as últimas pesquisas de intenções de voto extraoficiais, que indicavam o socialista à frente nos levantamentos. Um deles é o ex-secretário João Veríssimo, pré-candidato do PSD à administração mauaense. Ele foi um dos que ingressaram com representação, junto ao Ministério Público, apontando irregularidades na construção e gerenciamento do hospital de campanha. Em vídeo, lembrou que Atila já foi preso duas vezes acusado por corrupção e que é hora de virar a página. “Até quando seremos alvo de notícias ruins? Até quando Mauá vai aguentar essa vergonha? Chega”, bradou o pessedista, nas redes sociais. Esse é o grande trunfo para que Veríssimo fure a barreira do desconhecimento público e tente se viabilizar como alternativa a Atila e ao PT, que neste ano tem no vereador Marcelo Oliveira seu futuro prefeiturável.

Impeachment ou CPI – 1

Outros nomes da oposição ao prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), também se articularam. Não faltaram vídeos e posicionamentos contrários ao governo. Tanto que ganharam força novamente dois processos na Câmara: um pedido de impeachment, protocolado pelo pré-candidato a prefeito Mauro Roman (PRTB), e uma requisição de CPI, assinada pela bancada oposicionista. O requerimento de CPI conta com as rubricas de Adelto Cachorrão (Republicanos), Fernando Rubinelli (PTB), Tchacabum (PDT), Marcelo Oliveira (PT), Sinvaldo Carteiro (PSL), Professor Betinho (PSL) e Chico do Judô (PSD), que assinou o protocolo ontem. Falta apenas mais uma assinatura para que o pedido vá para apreciação do plenário. Marcelo também decidiu entrar com pedido de cassação.

Impeachment ou CPI – 2

Para que esses processos sejam votados, entretanto, é necessário que as sessões voltem na Câmara de Mauá. Este Diário já mostrou que os trabalhos estão suspensos desde abril – completaram-se, assim, dois meses sem que nenhuma plenária tenha sido feita na casa. Os vereadores Adelto Cachorrão (Republicanos), Fernando Rubinelli (PTB) e Professor Betinho (PSL) encaminharam ofício à presidência do Legislativo, sob responsabilidade de Neycar (SD), para que as sessões retornem.

Causa e efeito

Interlocutores que estavam próximos do prefeito Atila Jacomussi (PSB) assim que o socialista chegou à Prefeitura de Mauá relatam que o chefe do Executivo não escondia a irritação com a nova operação, até porque essa ação policial foi motivada pela oposição ao seu governo. Ele, entretanto, tentou manter a calma para fora do gabinete. Diante de especulações de que teria sido preso novamente – e não foi –, determinou que a agenda de assinatura de contrato com a Sabesp fosse mantida. No fim da tarde, entretanto, a solenidade foi cancelada.

Pré-prefeiturável

O PRTB de Santo André enviou comunicado a esta coluna para dizer que terá candidato próprio na eleição deste ano. O nome escolhido é o do policial federal Dennis Ferrão. Ele foi candidato a vice em chapa encabeçada por Rafael Daniel, sobrinho de Celso Daniel, prefeito de Santo André, no pleito de 2016. Rafael está filiado ao PSDB e deve ser candidato a vereador na chapa tucana.

Sindema

O Sindema (Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema) realiza hoje assembleia virtual para definição do novo calendário eleitoral da entidade, mas já definiu um ponto: José Aparecido da Silva, o Neno, não está mais à frente da instituição. Ele é pré-candidato a vereador pelo PT em Diadema e deixou a vaga para Mara Neide Ferreira Linhares Hora, quem conduzirá os trabalhos eleitorais.

Nome único

A militante Nádia Calaça retirou, no domingo, sua pré-candidatura à Prefeitura de Mauá pelo Psol. Com a decisão, Mestre Del é o único inscrito para ser pré-prefeiturável do partido na eleição deste ano na cidade.