São Caetano computa 4.451 atendimentos por telefone

15/06/2020 | 23:55



Implementado no início de março, poucos dias antes de a pandemia causada pelo coronavírus atingir o Grande ABC, o serviço de telemedicina da Prefeitura de São Caetano completa três meses e até ontem havia atendido 4.451 pessoas. A ideia é a mesma praticada em convênios médicos particulares, ou seja, oferecer consultas remotas para que as pessoas não saiam desnecessariamente às ruas e corram risco de contaminação.

“Essa é uma inovação que veio complementar a assistência a nossos moradores, trazendo mais conforto e segurança, sobretudo neste momento de pandemia. E, a médio prazo, a base de dados epidemiológicos do serviço de telemedicina permitirá a formulação de políticas públicas específicas em saúde, aumentando ainda mais a qualidade de nosso atendimento”, declarou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

O número de usuários atendidos no serviço aumenta continuamente. O mês de maio encerrou com 20,5% de atendimentos a mais em relação a abril. E, dentre os usuários, 43,5% fizeram mais de uma solicitação neste primeiro trimestre. Do total das solicitações, 30,1% foram relacionadas diretamente à Covid-19 e 17,6% foram dúvidas em relação a sintomas gripais como tosse, gripe e dor de garganta.

No entanto, surpreende o fato de mais da metade dos usuários (52,3%) que usaram o sistema buscar orientações médicas acerca de outros problemas de saúde.

Segundo a Prefeitura, como resultado do serviço telemedicina, 85,44% dos munícipes que buscaram orientação médica e de enfermagem deixaram de procurar um pronto-socorro, podendo ter seus problemas solucionados sem sair de casa.

O programa funciona gratuitamente, todos os dias da semana e durante as 24 horas. O acesso é feito por meio do telefone 0800 941 8543 – a ligação é gratuita. Após efetuar a ligação, o morador é atendido por enfermeiros e médicos, que poderão recomendar o uso de medicamentos isentos de prescrição e, dependendo do caso, orientar que o paciente se dirija até a unidade de saúde mais próxima. Quadros mais graves, de emergência, continuam sendo atendidos pelo telefone 156 ou 0800 7000 156, do SOS Cidadão.<TL>