A região vai ao Maraca...

16/06/2020 | 00:01



Alécio Cavaggioni guardou a foto daquele momento em que andreenses percorreram a parte interna do Maracanã em dia sem jogo. A imagem foi localizada em seu álbum pela filha, Marília.

Outro momento marcante foi a invasão do Maracanã, em 1976. O Diário acompanhou a ida da torcida corintiana. As cenas diferenciais daquele dia estão perpetuadas no Banco de Dados e nas páginas do Diário do Grande ABC.

Um terceiro momento inesquecível: 2004. O EC Santo André vence o Flamengo no Maracanã (2 a 0) e conquista o seu título maior. Claro, com o Diário presente. Foi a noite em que o Ramalhão calou o Maracanã.

RAIO ‘X’ DE UM ESTÁDIO

Inauguração: 16 de junho de 1950

- Primeiro jogo: Cariocas 1 x 3 Paulistas

- Primeiro gol: Didi, pelos Cariocas

- Goleiro que sofreu o primeiro gol: Osvaldo Pisni

- Primeira partida oficial: 24 de junho de 1950, Brasil 4 x 0 México pela Copa do Mundo

- Maior público: 199.854 torcedores na partida final: Brasil 1 x 2 Uruguai

- Maior artilheiro: Zico, com 334 gols

- Nome oficial: Mario Filho, jornalista

Diário há meio século