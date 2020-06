Santo André interdita fábrica de plástico

Bia Moço

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/06/2020 | 23:55



A Prefeitura de Santo André interditou fábrica de recuperação de plástico na Avenida Dr. Erasmo, na Vila Assunção. Os motivos foram faltas de alvará de funcionamento e do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que certifica que a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio.

Moradores da região que pediram para não serem identificados disseram que já haviam se queixado sobre o local para a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Eles reclamam do forte cheiro e da fumaça que sai das chaminés, que provocava dor de cabeça constante. “Moro na Vila Assunção há quatro anos e sou obrigada a conviver diariamente com o cheiro forte de plástico queimado e com o barulho de máquinas ligadas. Além do mal-estar que sentimos, ficamos preocupados com os males que podem ser causados ao longo do tempo se inalarmos isso todos os dias” disse uma moradora.

O Diário tentou entrar em contato com os responsáveis da empresa, mas não teve sucesso. A Cetesb disse que esteve recentemente no local e no dia não constatou nenhuma irregularidade, mas que iria acompanhar de perto o caso.

Também em Santo André, moradores do bairro Casa Branca têm se queixado de mau cheiro e fuligem cinza que entram em suas residências. Segundo eles, começam por volta das 17h e vão pela madrugada toda. Como o cheiro remete a borracha, eles desconfiam que esteja saindo da fábrica da Bridgestone (fabricante de pneus), instalada na região.

Procurada pelo Diário, a empresa explicou que “administramos nossas operações com plena responsabilidade, cumprindo todas as legislações federais e locais, bem como reforçamos os nossos sistemas de controle de exaustão, incluindo troca de filtro e sistema de controle de odor, que são monitorados diariamente e encontram-se em perfeito funcionamento”.

A Cetesb efetuou ontem inspeção na Bridgestone e diz não ter constatado emissão de odores ou fuligem. “Foi apurado que a empresa está operando com apenas 30% de sua capacidade”, informou a Cetesb.