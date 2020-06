Diocese produz máscaras inclusivas para os surdos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/06/2020 | 23:55



Os surdos, que se comunicam por meio de linguagem labial, sentiram dificuldade desde que o governo do Estado estabeleceu a obrigatoriedade de uso de máscara para toda a população a partir de 7 de maio. O Diário trouxe material sobre isso na segunda-feira e no mesmo dia o Vicariato Episcopal para a Caridade Social e o setor de inclusão da Diocese de Santo André, responsável por todas as igrejas católicas da região, se uniram e anunciaram a produção do item de proteção focado nos deficientes auditivos.

Já foram produzidas 100 máscaras e outras 300 estão em fase de produção. A diferença é que a parte frontal do item é transparente, o que permite ao deficiente auditivo seguir fazendo a leitura labial para se comunicar com quem não domina Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O responsável pelo setor de inclusão da Diocese de Santo André, padre Cláudio Pereira, comenta que procurou ajuda em instituições e setores específicos para entender as necessidades dos deficientes e de como poderiam ajudar. “Com essa situação de pandemia, encontramos a máscara transparente para os surdos, pois eles se comunicam muito pela expressão facial e a máscara tradicional acaba sendo toda fechada, o que dificulta muito para eles”, detalha o padre.

O responsável pelo setor explica que já localizaram as primeiras pessoas que vão receber as máscaras e, com mais doações dos itens para produção das peças, buscam continuar com o projeto. “Vale lembrar que vamos entregar não só a pessoas com deficiência, mas também aos familiares e as pessoas que convivem com eles”, avalia padre Cláudio.

As máscaras estão sendo produzidas por costureiras voluntárias do projeto Costurando Máscaras, Costurando Sorrisos, que formam grupo de 16 pessoas. Elas já fabricaram e entregaram mais de 6.000 itens de proteção tradicional para famílias assistidas pelo Vicariato para a Caridade.

A costureira e coordenadora das demais profissionais do projeto, Maria do Socorro Silva da Cunha, mais conhecida como Deia, 56 anos, observa que uma unidade da máscara inclusiva demora, em média, meia hora para ficar pronta, já o item tradicional fica pronto em dez minutos. “É o triplo do trabalho se observar em relação às demais máscaras, mas é um serviço gratificante e sabemos o quanto vai ajudar a quem precisa”, comenta.

Deia conta que uma unidade das peças inclusivas pode ser dividida em até cinco etapas. “O acabamento acaba sendo mais delicado, então, primeiro fazemos o molde, seguido do recorte, os acabamentos da parte por cima e por baixo e, por último, os retoques”, comenta a profissional.



PARA AJUDAR

A iniciativa conta com o apoio de munícipes, que contribuem por meio de três modalidades de doações: doadores de materiais – tecido tricoline ou algodão, elástico ou linha – costureiras voluntárias e agentes de pastoral, que encontrará pessoas que necessitem das doações. O morador interessado em colaborar deve entrar em contato com o centro da pastoral pelo telefone 9 9981-1233, e informar de que modo pode ajudar.