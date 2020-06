Investidor estrangeiro retira R$ 203,284 mi da B3 no dia 10

15/06/2020 | 18:31



Os investidores estrangeiros retiraram R$ 203,284 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira, 10. Neste dia, o Ibovespa fechou em baixa de 2,13%, aos 94.685,98 pontos, com um giro financeiro de R$ 33,7 bilhões.

A B3 divulga os dados sobre a participação do investidor estrangeiro com dois dias úteis de atraso. Porém, em razão do feriado de Corpus Christi, os dados do dia 10 foram divulgados nesta segunda-feira.

Em junho, a bolsa apresenta um saldo positivo em R$ 3,194 bilhões, resultado de compras de R$ 118,741 bilhões e vendas de R$ 115,547 bilhões. Não é reportado um saldo mensal positivo desde setembro de 2019. No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 73,653 bilhões do mercado acionário brasileiro.