Mitsubishi lança série especial Motorsports para a L200 Triton

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



15/06/2020 | 18:18



Em comemoração aos 26 anos de história do rali Mitsubishi Motorsports, a marca lançou uma série especial para a L200 Triton. Com detalhes exclusivos que remetem à longa história da Mitsubishi nos ralis, o modelo chega às concessionárias com preço sugerido de R$ 179.990.

Série especial Motorsports

Disponível em três opções de cores de carroceria – Branco Fuji Perolizado, Bege Jisan Sólido e a inédita Cinza Concrete, a edição exclusiva é feita com base na L200 Triton Sport e oferece um visual mais robusto. Para isso, a picape conta com detalhes em preto fosco na carroceria.

Sob o capô, a versão especial conta com o motor 2,4L turbo diesel com 190 cv de potência e 43,9 kgfm de torque máximo. A tração é 4×4 e a transmissão é a automática de cinco marchas.