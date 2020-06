Isabeli Fontana afirma que testou positivo para anticorpos do novo coronavírus

15/06/2020 | 17:15



A modelo Isabeli Fontana revelou no sábado, 13, que testou positivo para a presença de anticorpos do novo coronavírus. Ela participou de uma entrevista no programa Altas Horas junto com o marido, o cantor Di Ferrero, que teve a doença no começo do mês de março.

Perguntados sobre a pandemia por Sergio Groisman, Di Ferrero lembrou que testou positivo para covid-19 em 9 de março. Ele estava com Isabeli, mas o teste dela deu negativo. Para evitar o contágio, os dois decidiram fazer a quarentena em casas separadas.

Apesar do resultado do teste, Isabeli revelou que sentiu alguns sintomas da doença durante sua quarentena em São Paulo, citando uma pequena dor no peito e um dia de febre. Ela chegou a ir no hospital, em que a médica disse que suspeitava que ela estaria com covid-19. "Eu fiquei assustada e decidi ir ficar com o Di", comentou a modelo.

Há poucos dias Isabeli fez um teste para os anticorpos responsáveis por combater o novo coronavírus, e o resultado foi positivo. "Eu tive, nunca soube, e agora foi concluído que eu tive sim", disse ela.

Atualmente o casal está em quarentena juntos e ela comentou sobre a convivência nesse período: "a gente nunca tinha ficado tanto tempo juntos, grudados. A gente vai fazer sete anos juntos, mas nunca ficamos tanto tempo juntos fisicamente. Às vezes dá umas brigas, uns choques, normal, mas a gente está bem".