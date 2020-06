Rihanna aluga mansão por mais de dois milhões de reais para passar apenas um mês

15/06/2020 | 17:11



Rihanna está de casa nova - pelo menos no próximo mês! De acordo com o jornal New York Post, a cantora alugou, apenas para passar de julho a agosto, uma mansão nos Hamptons - vila de luxo localizada nos arredores de Nova York. E o aluguel para o mês foi de nada mais, nada menos, que 415 mil dólares - ou mais de dois milhões de reais.

Além do aluguel, Rihanna ainda teria desembolsado um milhão de dólares - ou cinco milhões de reais - para fazer um depósito de segurança pelo imóvel, que conta com piscina, cais privativo e jet skis.

A mansão, inclusive, é uma velha conhecida dos fãs de reality shows, já que em 2014 foi usada como casa de Kourtney e Khloé Kardashian enquanto as irmãs filmavam Kourtney and Khloé Take the Hamptons.

Além da área externa, o imóvel ainda conta com cinco quartos e seis banheiros.

Apesar de uma fonte próxima à cantora ter negado a locação do imóvel, a publicação afirma que ela também está procurando por uma residência em Malibu, na Califórnia, para os meses de agosto e setembro.