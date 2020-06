Guarani tem interesse em repatriar atacante Davó, do Corinthians

15/06/2020 | 16:35



Após contratar Arthur Rezende, ex-Bahia e emprestado pelo Boavista-RJ, o Guarani tem novo alvo para repatriar na Série B do Campeonato Brasileiro: Davó.

Sem espaço no Corinthians, o atacante, revelado nas categorias de base do Guarani, desperta interesse do Conselho de Administração, dirigido pelo presidente Ricardo Miguel Moisés.

Se não houver mudanças no regulamento do Paulistão, Davó só poderia ser utilizado pelo Guarani na Série B do Brasileiro, pois atuou no Estadual pelo Corinthians em uma partida.

Sem chances com o técnico Tiago Nunes, Davó espera mais oportunidades na carreira e enxerga o retorno ao Brinco de Ouro da Princesa com bons olhos para retomar as boas atuações do ano passado.

Na Série B do Brasileiro de 2019, Davó foi titular absoluto com a camisa do Guarani. Foram 30 partidas e três gols. As boas atuações chamaram a atenção do Corinthians, com quem assinou até dezembro de 2023.