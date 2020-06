Bruno Funchal assumirá Tesouro em 31 de julho, diz Ministério da Economia

15/06/2020 | 16:32



O economista Bruno Funchal vai assumir o cargo de secretário do Tesouro Nacional em 31 de julho, confirmou no período da tarde desta segunda-feira, 15, o Ministério da Economia. O jornalista de O Estado de S. Paulo José Fucs antecipou mais cedo que Funchal havia sido o escolhido para substituir Mansueto Almeida, que anunciou estar deixando o cargo.

Em nota, a pasta comunicou que iniciou o transição do comando, ocupado desde abril de 2018 por Mansueto Almeida.

Funchal é bacharel pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com pós-doutorado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). É professor titular da FUCAPE Business School e foi pesquisador visitante na Universidade da Pensilvânia.

Em 2017 e 2018, Funchal foi Secretário de Fazenda do Espírito Santo e atuou como um dos responsáveis pelo processo de ajuste das contas estaduais.

Na nota, o Ministério da Economia destacou que ele estava no cargo quando o Estado foi "o único que recebeu nota A" na classificação de risco do Tesouro Nacional.

Desde o início do governo Jair Bolsonaro, o futuro secretário do Tesouro integra a equipe da Secretaria Especial de Fazenda como diretor de programa e "trabalha pelo ajuste fiscal do País", diz a nota. Ele foi um dos técnicos responsáveis para elaboração do projeto do Pacto Federativo.

"O Ministério da Economia agradece a Mansueto Almeida pelo compromisso com a equipe que chegou com o novo governo e por todo trabalho realizado à frente do Tesouro Nacional em prol do reequilíbrio das contas do País", diz o comunicado.