Primeiro dia de reabertura do comércio leva multidão às ruas do Grande ABC

Yara Ferraz

Do Diário do Grande Abc



15/06/2020 | 16:30



O primeiro dia do retorno gradual do comércio foi marcado pelo grande número de pessoas nos principais corredores comerciais da região. Porém, apesar da alta perceptível do movimento em relação ao período de quarentena, para os lojistas, o balanço do primeiro dia ainda correspondeu a metade do que era visto anteriormente, no início do ano. Equipes do Diário verificaram que havia filas para entrada em estabelecimentos.

Na região, o comércio de rua funcionou das 11h às 15h. Na Rua Coronel Oliveira Lima, havia intenso fluxo de pessoas, que passavam pela aferição de temperatura, higienização de álcool em gel e distribuição de máscara nos pit-stops instalados pela Prefeitura de Santo André.

De acordo com o diretor da SOL (Sociedade Oliveira Lima e Região), Djalma Lima, muitas pessoas não vieram comprar. "Não chegou aquela grande movimentação que vimos no Brás e na 25 de Março (regiões de comércio de São Paulo). Muitos apenas vêm verificar o que o abriu e dar um passeio, mas a maioria realmente comprou alguma coisa", disse ele, que vendeu 30% de um dia normal pré-pandemia. Dono de uma loja que comercializa perfumes e semi-jóias, ele ficou 90 dias fechado e por isso precisou demitir cinco funcionários.

As ruas Marechal Deodoro, em São Bernardo, e Barão de Mauá, em Mauá, também estavam movimentadas.

Às 16h, teve início a reabertura dos nove shoppings da região, que poderão funcionar também com restrição de visitantes e medidas de higiene, até às 20h.