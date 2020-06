15/06/2020 | 16:10



Carolina Dieckmann comemorou 17 anos de união com o marido Tiago Worcman e, no último domingo, dia 14, a atriz publicou duas fotos para celebrar o momento. Em seu Instagram, Carolina escolheu uma foto de 2020 e outra de 2003 para compartilhar com os seguidores e, na legenda, escreveu:

17 anos... 2020 e 2003. É muito tempo, mas é sempre um começo...

Nos comentários, os seguidores de Dieckmann morreram de amores pela publicação:

Que lindos!

Ficam lindos juntos...

Vocês são tão parecidos, lindos!