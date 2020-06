Kia oferece serviço gratuito de higienização do carro aos clientes

Da Redação

Do Garagem360



15/06/2020 | 14:48



A Kia acaba de lançar uma nova ação para a prevenção e combate ao avanço da pandemia da covid-19. A campanha, denominada “Kia Protect”, tem dois focos: internamente, o programa aplicará protocolos mais rígidos de limpeza em todas as concessionárias; para os clientes, será oferecido um serviço gratuito de higienização interna e substituição do filtro de ar-condicionado dos automóveis dividido em três etapas – higienização, inspeção do veículo e finalização.

Serviço gratuito de higienização

A primeira etapa, de higienização, cuida tanto da área externa quanto interna do carro. É feita com álcool isopropílico e foca, principalmente, nos pontos de maior contato com as mãos como maçanetas, volante, câmbio, cinto de segurança e console.

A segunda etapa, de inspeção do veículo, conta com o processo de VHC Vehicle Health Check, uma cuidadosa vistoria 360° na parte externa e 25 itens mecânicos e estéticos estipulados pela montadora para verificar se é necessária alguma reparação e com a substituição do filtro do ar condicionado. A higienização é finalizada, na terceira etapa, quando o carro é lavado.

“Todos os procedimentos seguem os protocolos de higienização dos órgãos oficiais de saúde e fazem parte de uma série de ações que procuram trazer mais tranquilidade e segurança para os clientes da Kia Motors”, esclarece Gabriel Loureiro, diretor técnico da importadora no Brasil.

Para ter o veículo higienizado, basta que os proprietários Kia agendem o serviço e levem o carro até a concessionária mais próxima. O procedimento tem duração média de 60 minutos.

“O programa Kia Protect vem para reforçar cuidados com a limpeza e dar mais suporte à rotina de cada um dos nossos clientes e de suas famílias neste cenário ainda incerto no mundo todo. O combate à pandemia deve ser constante e inquestionável. É algo que não podemos flexibilizar”, analisa Loureiro.

A medida tem previsão de 30 dias de duração, com isso, o programa estará disponível durante todo o mês de junho. No entanto, para maior comodidade dos clientes, a empresa afirma que pode estender o prazo.

