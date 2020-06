Freddie Ford: conheça o robô feito com peças de Mustang e Thunderbird

Da Redação, com assessoria

Nos anos 1960, com o avanço da tecnologia e da corrida espacial, tecnologias robóticas ganharam força no imaginário popular. Para surfar nessa onda, a Ford criou o seu primeiro robô, batizado como Freddie Ford. Com 2,74 metros de altura e construído com peças de carros da época (como Mustang, Thunderbird e Granada), ele era usado para exibições em shopping centers, eventos, feiras de automóveis e até shows de mágica.

O design de Freddie foi inspirado num cavaleiro medieval com armadura. Ele tinha antenas de rádio nos ouvidos, luzes de estacionamento do Mustang nos olhos e a luz de ré do Thunderbird na boca, além de uma luz de pisca no topo da cabeça. As articulações dos ombros eram feitas de calotas e os braços, de ressonadores e amortecedores de picapes.

As mãos traziam sapatas de freio e os pés, bandejas de óleo da Mercury. Já as laterais eram feitas da metade de um motor Comet completo, com carburador. No peito, o robô exibia medidores de pressão, amperagem, temperatura e combustível do Thunderbird. Quando ligado, os indicadores funcionavam e ele podia conversar.

Ao longo dos anos, Freddie Ford ganhou uma série de “irmãos”, usados em apresentações ao redor do mundo. Ele também foi atualizado para uma segunda geração, que tinha até uma câmera de televisão no nariz para poder ver com quem estava falando. No peito, havia um velocímetro do Mustang com hodômetro que registrava os quilômetros enquanto ele falava, um rádio AM/FM estéreo, luzes do painel do Mustang e um cinto de segurança. Seus joelhos eram construídos com tampas de combustível do Mustang e os grandes pés, com reservatórios de óleo. Além disso, o robô trazia também um console com 12 botões no peito e, quando eles eram apertados, respondia a perguntas.

Atualmente, a Ford ainda conserva uma versão do Freddie nos arquivos da sua sede mundial, em Dearborn, nos Estados Unidos. Ela é do início dos anos 1980, ainda funciona e, quando se pressiona o botão, responde a uma das 12 perguntas pré-programadas sobre produtos da Ford de 1982. Entre elas: “Os Broncos são encontrados somente no Oeste?” Resposta: “Meu senso de cavalo me diz que não, você pode encontrar Broncos em qualquer revendedor Ford, em qualquer direção. O seu revendedor Ford diz que o Ford Bronco é o veículo familiar de quatro rodas mais avançado da América e que está a quilômetros de distância em economia de combustível e design avançado. Um complemento perfeito para qualquer curral.”