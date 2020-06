Andréa Sorvetão abre o jogo sobre sua saída das Paquitas: - Eu fui induzida pela Marlene Mattos a me demitir

15/06/2020 | 14:11



Andréa Sorvetão abriu o jogo sobre o seu desentendimento com a empresária Marlene Mattos, que a fez querer deixar de ser uma das Paquitas, as assistentes de palco de Xuxa Meneghel. Em entrevista ao youtuber Bruno de Simone para o canal Na Real, que vai ao ar nesta segunda-feira, dia 15, às 17 horas, Andrea explica a sua saída do grupo:

- Eu fui induzida pela Marlene a me demitir, contou, segundo informações da colunista Fábia Oliveira.

Ela ainda disse que gostaria de ter continuado a trabalhar com Xuxa, com quem mantinha uma ótima relação, mas que os problemas com Marlene a magoaram muito:

- Tudo o que acontecia vinha como um turbilhão pra cima de mim. E aquilo foi me chateando, foi me magoando, mexia muito comigo, disse, acrescentando que Marlene falava o que vinha à cabeça e pegava pesado nas broncas que aconteciam, inclusive, na frente de outras pessoas.

A ex-Paquita ainda relembrou do momento em específico que a levou a pedir demissão: ela teve que se ausentar de um dos shows do grupo por problemas de saúde e, em seguida, recebeu uma ligação da ex-empresária:

- A Marlene ligou me descascando. Eu não pude nem abrir a boca. Da minha cabeça saía: eu não mereço ouvir isso.

Então, aos 16 anos de idade, ela pediu para deixar o grupo:

- Eu disse: Marlene, tá bom. Chega! Eu saio do grupo. (...) Teve um momento em que a Xuxa pediu para eu ficar. E eu chorando e falando: Eu não consigo.

Anos depois, Andrea voltou a trabalhar com Marlene e Xuxa, o que ela considera que pode ter sido um pedido de desculpas:

- Passou. Foi uma época em que todo mundo estava num momento muito à flor da pele em tudo. Olhando hoje para trás, eu deveria ter dito: Tá, eu vou ficar. Mas, por favor, Marlene, não fale essas palavras. Eu poderia ter feito isso, mas eu não tinha forças, entendeu? Porque era óbvio que eu queria continuar com as Paquitas.