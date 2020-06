Alok faz cunhado devolver dinheiro do auxílio emergencial: - Pegou muito mal

15/06/2020 | 14:10



Se você pensa que só na sua família existe um desentendimento vez ou outra, está muito enganado. Os famosos também passam por isso e, muitas vezes, na frente do grande público. O DJ Alok, por exemplo, fez uma série de vídeos em que aparece ao lado de sua esposa, Romana Novais, para esclarecer uma recente polêmica: seu cunhado, Higor Novais, havia pedido o auxílio emergencial de 600 reais do governo, liberado em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Segundo o DJ isso pegou mal.

Na sequência de vídeos, ele começa dizendo o seguinte:

- Pessoal, a Romana acabou de me mostrar aqui, que ela fez um Stories, e mostrava o celular de seu irmão. E lá tinha o aplicativo do auxílio emergencial e começou a repercutir super mal. Com toda essa repercussão a gente foi perguntar para o irmão dela o que estava acontecendo porque a Romana postou na inocência, nem sabia o que era. E pela nossa indignação e surpresa, é verdade. Ele usou o auxílio emergencial.

Ele ainda continua:

- A gente ficou muito surpreso porque ele não avisou a gente. E a gente faz tudo pelas nossas famílias sempre. Eu sempre ajudei a minha família, a Romana também. E a gente foi perguntar pra ele porque ele fez isso sem avisar a gente. Ele é DJ, está passando dificuldade, não tá tendo evento e ele não queria pedir nada pra irmã, nem pra mim, nem pra ninguém. Ele quer se virar. Enfim, galera, pegou muito mal, mas já cortou tudo. Eu já pedi pra devolver o dinheiro. E é isso, a gente não controla as pessoas, infelizmente aconteceu, mas a partir de agora não acontece mais. Eu tento salvar o mundo, mas às vezes a gente não consegue.

Depois, ele postou um print indicando que seu cunhado havia devolvido o dinheiro.