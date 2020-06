Contra coronavírus, Prefeitura do Rio inicia testagem de cinco mil taxistas

15/06/2020 | 13:43



A Prefeitura do Rio iniciou nesta segunda-feira, 15, a testagem de cinco mil taxistas da cidade. A intenção é verificar se os motoristas, considerados de serviço essencial, não estão infectados pelo novo coronavírus e, dessa forma, ajudar no controle da pandemia.

Os testes estão sendo feitos em sistema de drive-thru - em que o motorista não precisa sair do carro - no Sambódromo. Os taxistas que estão sendo testados pertencem à plataforma Taxi.Rio, um aplicativo que dá descontos em parte da frota de táxi da cidade.

A intenção é que os testes rápidos sejam feitos em até dez dias. Nesta segunda, uma pequena fila de táxis se formou no Sambódromo, apesar da chuva que caiu na região. Teve até um motorista que foi de carona - ele informou que seu veículo está no conserto -, apresentou a documentação e, por ser do grupo de risco, acabou testado.