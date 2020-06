São Paulo anuncia o recebimento de 650 novos respiradores para combate do coronavírus

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



15/06/2020 | 13:23



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a chegada de 650 novos respiradores vindos da Turquia. Com essa nova remessa, o estado soma 2.360 respiradores, o que permitiu dobrar o número de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva), que totalizam 7.610 exclusivos ao combate do novo coronavírus. "É um número recorde para o atendimento de pessoas infectadas. Os respiradores fazem total diferença no sistema de prevenção e tratamento da Covid-19", declarou Doria.

De acordo com o secretário de estado da Saúde, José Henrique Germann, São Paulo tem hoje 181.460 casos confirmados de coronavírus. Deste montante, 5.309 pacientes estão internados em UTI e 8.018 em enfermaria. As mortes somam 10.767. 33.105 pessoas infectadas se recuperaram e tiveram alta hospitalar.

O governador anunciou também o lançamento do IdeiaGov, programa de inovação e tecnologia para combater a pandemia. É voltado para empresas, pesquisadores e entidades que queiram apresentar soluções tecnológicas.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, detalhou que o principal objetivo do programa é tornar o governo referência internacional de inovação no setor público e impulsionar o desenvolvimento econômico com compras púbicas de inovação, principalmente de start ups, pequenas e médias empresas.

As inscrições já estão abertas para empresas e profissionais de todo território brasileiro, de hoje até 31 de julho, e podem ser realizadas de forma gratuita pelo site www.ideiagov.sp.gov.br.