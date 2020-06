Morte de ator de Bollywood estaria relacionada com tragédia de ex-empresária

15/06/2020 | 13:11



Sushant Singh Rajput, um dos maiores astros de Bollywood, a bem-sucedida Hollywood indiana, foi encontrado morto aos 34 anos de idade, em seu apartamento em Mumbai, dia 14 de maio. Agora, a polícia indiana investiga a morte por causa de uma outra tragédia.

De acordo com o Daily Mail, Sushant morreu apenas cinco dias depois de uma tragédia envolvendo sua ex-empresária, Disha Salin. Ela morreu no dia 9 de junho, cinco dias antes, após cair do 14º andar de um prédio em Mumbai.

A polícia investiga a possibilidade de haver alguma conexão entre as duas mortes. Segundo a BBC, a polícia local trabalha com a hipótese de suicídio no caso do ator. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prestou suas condolências, dizendo que Rajput era um grande talento que se foi cedo demais.

Entre os sucessos de Rajput estão Kai po che!, de 2013, e M.S. Dhoni: The Untold Story, de 2016.