Após assumir o namoro, Zilu Camargo recebe a primeira declaração do namorado nas redes sociais: Te amo!

15/06/2020 | 13:11



Pouco tempo depois de assumir o namoro com Antônio Casagrande, Zilu Camargo recebeu a primeira declaração de amor do empresário no Instagram. Antônio postou uma foto em que aparece abraçado com Zilu enquanto ambos compartilham uma refeição. Na legenda, ele comemorou o relacionamento:

Sentimento nobre de amar. Celebrar este amor que vivencio a cada momento de minha vida ao seu lado. Te amo!!!

Apesar de não ser muito ativo na rede social, o empresário já conquistou alguns fãs de Zilu entre seus seguidores, que comentaram em aprovação ao namoro:

Zilu, você merece sim um amor porque você é linda, mulher de caráter, corpo e alma, merecedora de ser feliz. Coisas ruins deixamos para trás.

Parabéns ao casal! Você merece toda a felicidade do mundo! Deus abençoe vocês! Zilu, você está linda!

Que lindo! Ela merece. Parabéns, formam um lindo casal!