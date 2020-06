Rafa Brites ironiza padrões de beleza ao surgir de top mostrando dobrinhas da barriga

15/06/2020 | 13:11



Rafa Brites usou seu Instagram no último domingo, dia 14, para ironizar alguns padrões de beleza que normalmente são impostos pela sociedade. Na rede sociais, ela surgiu com um top mostrando as dobrinhas de sua barriga e, como legenda, declarou:

Mulheres devem ser magras, falar baixo e usar sutiã........, ironizou.

Nos comentários, algumas pessoas não entenderam a ironia e questionaram o motivo da legenda. Porém, teve gente que concordou muito com a declaração:

Você é f**a mulher, sou sua fã de mais! Meus olhos brilham de ver tanto conhecimento em uma pessoa só, disse uma internauta.

Mulher tem que ser feliz longe de qualquer padrão, afirmou outra.

Sensata demais, ressaltou uma terceira.

Essa não é a primeira vez que Rafa fala sobre seu corpo! Ainda no Instagram, recentemente, a apresentadora postou cliques mostrando sua barriga e declarou:

Sarada! É assim que você deve se sentir. Com quilos a mais, com quilos a menos. Com a barriga trincada ou bem molinha. Ser sarada é estar curada da pressão social que nós mulheres sofremos por estarmos em um padrão. Você pode amar suas celulites ou combatê-las com injeções. Malhar todos os dias da quarentena ou apenas se afundar no sofá... tudo bem! Pode fazer o que quiser com seu corpo. Tomar um whey ou um milkshake de chocolate... ninguém tem nada a ver com isso.