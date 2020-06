Obituário - 15 de junho de 2020

Ademir Medici



15/06/2020 | 12:39



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 13 de junho

Sebastiana Rosa dos Santos, 99. Natural de Perdões (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eunice de Nadai Wagner, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Bertassoni, 87. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Noélia da Silva Leme, 81. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Décio Morelli, 80. Natural de Monte Alegre do Sul (São Paulo). Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Iraci Diogo Marcondes, 80. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Antonio José da Silva, 78. Natural de São José da Laje (Alogas). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célia Braz da Silva, 77. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Leonidia de Oliveira Darri, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávio Gonçalves de Oliveira, 66. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 13. Memorial Phoenix.

Paulo Amirali Filho, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia Maria de Paula Silva, 57. Natural de Bela Vista do Paraíso (Paraná). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Pereira Ramos, 53. Natural de Marialva (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Servente. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sônia da Silva Santos, 53. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Jardim da Colina.

Filipe Pereira de Oliveira, 34. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Motoboy. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Aparecida Ferreira da Silva, 76. Natural de Rio Grande. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Terezinha Frazão Pereira, 69. Natural de Santa Amélia (Paraná). Residia na Vila São José. Dia 12, em Diadema. Cemitério do Baeta.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 12 de junho

Gildeval Sousa Gama, 58. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Pedro Orivaldo Georgeto, 53. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal.

Francisco Meireles Chaves, 53. Natural de Barro (Ceará). Residia no Jardim Rey, Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

João Freire de Lima, 51. Natural de São Benedito (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 13 de junho

Dulce Ciconelli Spadina, 96. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Maria Dolores Marçulo Francisco, 96. Natural de Itobi (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Dulce Nascimento dos Santos, 92. Natural de São Francisco (Sergipe). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Jardim da Colina.

Pedro Laurindo dos Santos, 78. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Vale da Paz.

Juarez Elias do Nascimento, 76. Natural de Porto Calvo (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Izilda da Conceição, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal.

José Luiz Rezende, 57. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal.

Luis Felipe Hipólito de Souza, 17. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 14 de junho

Valdice Nunes dos Anjos, 75. Natural de Frei Paulo (Sergipe). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 12 de junho

Nelson do Carmo Afonso, 77. Natural de Santo André. Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Domizio João da Silva, 73. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

Nelino Ricardo, 66. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 13 de junho

Maria do Carmo Costa, 88. Natural de Sairé (Pernambuco). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Loris Correia, 69. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Floripes de Souza Macedo, 68. Natural de Paramirim (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Osmar Ribeiro de Carvalho, 68. Natural de Jandaia do Sul (Paraná). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Vicencia Lopes de Oliveira, 68. Natural de Piritiba (Bahia). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Marinalva Dias Santos, 67. Natural de Pindobaçu (Bahia). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Adelsino Pereira Guedes, 59. Natural de Palmas do Monte Alto (Bahia). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Ivan Alberto Mardonis Saraiva, 52. Natural do Chile. Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo, Capital. Dia 13. Jardim da Colina.



Mauá, domingo, dia 14 de junho

Anderson Caldeira Marques, 42. Natural de Mauá. Residia n Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Enoque Alexandre dos Santos, 80. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Centro. Dia 12, em Diadema. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Maria de Lourdes da Silva Lima, 67. Natural de Petrolândia (Pernambuco). Residia no Recanto Pouso Alegre, em Rio Grande da Serra. Dia 13, em Diadema. Cemitério São Sebastião.

Elza Helena Pereira Carlos, 57. Natural de Rio Grande da Serra. Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Dia 13, em Santo André. Cemitério São Sebastião.