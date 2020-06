Barbra Streisand doa ações da Disney para a filha de 6 anos de George Floyd

15/06/2020 | 10:45



A cantora e atriz Barbra Streisand encontrou uma maneira especial de ajudar a família de George Floyd, o homem negro que foi morto por policiais brancos, em Minneapolis, no dia 25 de maio, desencadeando série de manifestações contra o racismo nos Estados Unidos e em outros países. Barbra decidiu doar para a filha de Floyd, a pequena Gianna, de 6 anos, ações da Disney.

O gesto da cantora chegou ao conhecimento público quando a própria Gigi postou em seu Instagram uma foto segurando o presente. "Obrigado @barbrastreisand pelo meu presente, agora sou um acionista da Disney graças a você", escreveu a menina.

As ações da Disney, de acordo com o site TMZ, estão valendo 115 dólares cada (cerca de R$ 580 no câmbio atual), mas não foi revelada a quantia doada pela artista para Gigi Floyd.