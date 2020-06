Como os hotéis-cassino estão funcionando na reabertura de Las Vegas

Paulo Basso Jr.

Fontes de águas dançantes acionadas. Roletas rodando. Máquinas caça-níquel tilintando. Até os sósias do Elvis Presley têm aparecido para fazer algumas fotos. Aos poucos, a vida em Las Vegas, nos Estados Unidos, com muitas de suas experiências funcionando a todo vapor, vai voltando ao normal. Ou, pelo menos, quase isso.

Boa parte dos hotéis-cassino da cidade reabriu as portas em 4 de junho. Entre eles, Wynn, Bellagio, MGM Grand, New York-New York, Caesars, Rio, Circus Circus, The D, Golden Nugget, Planet Hollywood e Venetian. O movimento não é o mesmo de outros tempos, mas já é possível ver muita gente circulando pela Strip, a avenida mais famosa da cidade, e também em Downtown.

A reabertura de Las Vegas é vista como fundamental para a sobrevivência de estabelecimentos e profissionais ligados ao turismo, já que a região praticamente vive dos visitantes. No entanto, até mesmo a Cidade do Pecado teve de se adaptar a uma nova realidade, que envolve distanciamento social e doses reforçadas de proteção em relação à saúde.

A reabertura de Las Vegas

Enquanto o Las Vegas Convention and Visitors Authority, órgão oficial de turismo da cidade, lançou no site oficial de Las Vegas a campanha de conscientização #VegasSmart, com recomendações simples de práticas de saúde necessárias para o turismo responsável, os hotéis-cassino vão adotando suas próprias diretrizes de segurança e higienização.

Com capacidade reduzida, os estabelecimentos estão incentivando distanciamento de pelo menos dois metros, uso de máscara, lavagem frequente de mãos e busca por atendimento médico caso tenha suspeitas de covid-19 antes de sua viagem.

Alguns hotéis-cassino, como o Venetian e o Bellagio, equiparam alguns quartos com um pacote que inclui sanitizadores, máscaras, luvas e desinfetantes. Outros, a exemplo do Wynn e do Encore, instalaram câmeras de checagem de temperatura em diversos ambientes.

Limites nos cassinos

A imagem de glamour dos cassinos foi uma das mais afetadas na reabertura de Las Vegas. O Gaming Control Board, órgão regulador de jogos na região, impôs uma série de limites. como três jogadores, no máximo, nas mesas de blackjack, e quatro nas roletas.

As máquinas de caça-níquel tiveram que ser afastadas, para evitar aglomeração. As salas de pôquer, por sua vez, estão fechadas – mesmo porque a dinâmica do jogo não permite o uso de máscara. O uso do artefato, por sinal, é incentivado o tempo todo, e os turistas só devem tirá-lo para beber algo enquanto arriscam a sorte.

Em muitos hotéis-cassino, como o MGM Grand, foram instaladas nas mesas de jogo barreiras de plástico transparente que separam os crupiês dos jogadores. Nas mesas de roleta do Wynn, as bolinhas e outros materiais são higienizados toda vez que um novo dealer entra em um jogo. Outros hotéis-cassino, como o Venetian, afirmam estar limpando com alta frequência todos as áreas públicas.

Pool parties, baladas e shows cancelados

Com os termômetros em Las Vegas passando dos 40 graus durante a primavera e o verão na árida região desértica em que a cidade foi construída no estado de Nevada, muitos turistas aproveitavam esses períodos do ano para curtir as famosas pool parties (festas na piscina). Este ano, porém, elas estão canceladas.

Refrescar-se nas piscinas, porém, é algo possível em diversos hotéis-cassino. As do Wynn e Venetian estão abertas, e ambos os hotéis alegam que estão reforçando os cuidados com higienização, sobretudo no que se refere às toalhas distribuídas aos banhistas. Barracas e espreguiçadeiras também foram espaçadas.

Quando a noite cai, o jeito é se entreter com as atrações em áreas abertas da Strip, a exemplo da fonte de águas dançantes do Bellagio, que está na ativa. Afinal, as baladas e os famosos shows locais, como os do Cirque du Soleil, seguem suspensos nesta etapa inicial da reabertura de Las Vegas.

Restaurantes, lojas e estacionamentos

Boa parte das lojas e dos restaurantes de Las Vegas já reabriu. Nem sempre os estabelecimentos de um mesmo hotel-cassino, porém, estão funcionando ao mesmo tempo. Principalmente no caso dos restaurantes, Os que operavam em sistema de bufê, por sinal, tiveram que mudar de estratégia e estão servindo pratos à la carte.

Em meio a todas essas restrições, há uma boa notícia – além do fato de que a cidade está bem mais vazia do que de costume: os estacionamentos de quase todos os hotéis-cassino estão abertos gratuitamente. Antes da pandemia, chegava-se a pagar US$ 18 para deixar o carro em um deles.

E é assim que Las Vegas tenta voltar ao normal. Mesmo que normalidade nunca tenha sido algo comum por lá.

