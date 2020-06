Nathalia Dill está grávida do primeiro filho

15/06/2020 | 08:10



O ano de 2020 parece estar sendo bem especial para Nathalia Dill! Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz está grávida pela primeira vez. Ela teria descoberto a gestação recentemente e, por enquanto, só anunciou a novidade para familiares e amigos mais próximos dela e o companheiro, o músico Pedro Curvello.

A assessoria de imprensa da atriz não retornou o contato para comentar o assunto.

Nathalia e Pedro Curvello estão juntos há pouco mais de dois anos. Eles ficaram noivos no início do ano passado e depois assinaram os documentos de união estável. Por conta da pandemia do coronavírus, adiaram a festa de casamento.

Discretos, eles raramente aparecem mostrando a rotina a dois nas redes sociais, mas no Dia dos Namorados, Nathalia publicou uma declaração para o amado e falou sobre o amor deles se multiplicar:

Esse amor que só cresce e se multiplica. Te amo Pedro! Desejo que nesse dia, todos possam declarar o seu amor livremente, sem medo!, escreveu ela.