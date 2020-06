Igrejas católicas no Grande ABC retomam missas presenciais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/06/2020 | 21:30



Algumas igrejas católicas da região retomaram hoje as missas com a presença de fieis. Seguindo a relação de 60 itens de cuidado para evitar o risco de contaminação pelo novo coronavírus, as paróquias voltaram a celebrar seus ritos com a participação da comunidade.

Em Santo André foram reabertas as igrejas Sagrado Coração de Jesus, no Bairro Jardim e Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Santa Maria. Em São Bernardo, a Igreja Matriz, no Centro, a paróquia Sagrada Família, no Jardim do Lago, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Ferrazópolis, Nossa Senhora de Fátima, na Vila Marlene e a paróquia São João Batista, no Rudge Ramos.

Medidas como medição de temperatura e distribuição de senhas para limitar o número dos participantes, além de manter distância entre as pessoas e ofertar alcool em gel para higiene das mãos estão entre as práticas recomendadas pela Diocese de Santo André.

A Diocese explicou que desde 31 de maio, abriu-se a possibilidade de reabertura gradual das igrejas com celebrações presenciais, seguindo as 60 normas estabelecidas em comunhão com as orientações sanitárias. “Cabe ressaltar que há a orientação que cada padre dialogue com as lideranças de sua comunidade para o discernimento sobre o melhor momento para reiniciar as celebrações”, informou em nota.

Dessa forma, as cidades de São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, parte de Santo André e algumas paróquias de São Bernardo optaram por postergar a reabertura para o final do mês de junho, mas sendo possível ainda, uma reavaliação considerando a realidade das regiões referente a Covid-19.

Nas igrejas reabertas, as missas serão realizadas de terça à sexta-feira, às 19 horas, aos sábados às 16 horas e aos domingos às 7h, 9h, 11h e 19 horas. Não serão realizadas celebrações durante o dia em dias úteis e a recomendação é que pessoas com mais de 60 anos e/ou com comorbidades sigam acompanhando as missas pela internet, bem como que se evite levar crianças para as celebrações. Senhas serão distribuídas 30 minutos antes das celebrações.

Todas as missas estão sendo realizadas com número reduzidos de fieis e é obrigatório o uso de máscaras. A recomendação é que cada pessoa consulte a secretaria das igrejas onde costuma ir para se informar sobre a reabertura das demais paróquias em Santo André e São Bernardo.