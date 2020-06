Região ultrapassa marca de 12 mil casos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/06/2020 | 07:00



Mesmo sem os dados de Diadema e Mauá – a segunda não emite boletim desde quarta-feira –, o Grande ABC superou ontem 12 mil pessoas infectadas em exatos três meses, desde que um casal de São Bernardo e uma moradora de São Caetano iniciaram a contagem na região no dia 15 de março. Santo André segue como a cidade mais atingida, com 4.408 casos, seguida de São Bernardo, com 3.336. Diadema (1.846), São Caetano (1.515), Mauá (536), Ribeirão Pires (259) e Rio Grande da Serra (104) fecham a conta, totalizando 12.004 pacientes contaminados.

Em relação aos mortos, foram 11 a mais nas últimas 24 horas, sendo seis em São Bernardo, que chegou a 260, quatro em Santo André, que agora lamenta 206 perdas, e uma em São Caetano, que alcançou 69. As outras baixas na região estão em Diadema (164), Mauá (102), Ribeirão Pires (24) e Rio Grande da Serra (dez). No total, já são 835 óbitos pela doença.

No Estado, são 10.694 mortes, sendo 113 nas últimas 24 horas. Os infectados já são 178.202 em 579 das 645 cidades paulistas. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, as taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 76,2% na Grande São Paulo e 69,2% no Estado. O número de pacientes internados é de 13.982, sendo 8.272 em enfermaria e 5.710 em unidades de terapia intensiva.

Os óbitos no Estado continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,6% das mortes. Entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo coronavírus estão 84.138 homens e 93.832 mulheres. Outras 232 pessoas não tiveram o sexo informado.

O Ministério da Saúde divulgou ontem que o Brasil já acumula 867.624 casos confirmados do novo coronavírus e 43.332 mortes registradas por causa da doença. Os pacientes que já podem se considerar recuperados somam 388.492. Nas últimas 24 horas, a pasta registrou 17.110 novos infectados e 612 óbitos.