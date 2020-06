Grande ABC irá reabrir comércio com promessa de ampliar fiscalização

Fábio Martins

do Diário do Grande ABC



15/06/2020 | 07:34



Com a migração para a Fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena, as prefeituras do Grande ABC dão passo para retomada das atividades econômicas a partir de hoje, incluindo a abertura do comércio de rua. Diante do cenário após quase três meses de incertezas sobre o avanço da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, os municípios sinalizam ampliar protocolos sanitários e medidas de fiscalização para evitar eventual ‘efeito sanfona’, com abre e fecha dos setores liberados e possível aumento de casos de Covid-19 no período.

Mesmo ultrapassada a primeira etapa de alerta máximo, a atual fase mantém a obrigatoriedade de restrições impostas pelo Estado, com horário e capacidade reduzidos, por exemplo. Os estabelecimentos devem cumprir quatro horas diárias de funcionamento, segundo regras estabelecidas em decretos municipais, além de limitar o fluxo de pessoas, disponibilizar álcool gel e exigir uso de máscara.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), alertou que o governo tem plano dialogado com 30 entidades, tendo os protocolos de operação de forma monitorada, que vai observar os indicadores de saúde. “É um recomeço, pois não está voltando à normalidade. Então, além do pedido da conscientização, porque a responsabilidade não é só do poder público, iremos reforçar as ferramentas de controle, que já se mostraram eficientes. Temos 12 corredores comerciais. Aumentaremos locais de pit stop de prevenção. No corredor da (Rua Coronel) Oliveira Lima serão oito postos, um em cada ponto de entrada, com máscara, álcool gel e medição de temperatura. Em caso de febre, será encaminhado a uma van para fazer o teste (rápido).”

O Paço de São Bernardo pontuou ter preparado antecipadamente estrutura para garantir que o município possa retomar de forma consciente e responsável as atividades. “Comércios que não cumprirem as normas terão suas atividades interrompidas”, sustentou a Prefeitura, ao acrescentar que a frota de ônibus voltará a circular com 100% de sua capacidade. “Paralelamente, a administração vai ampliar a fiscalização do cumprimento dos decretos que tratam da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em locais públicos e da interdição de locais onde for constatado acúmulo de pessoas.”

Diadema frisou que seguirá estritamente as determinações do Estado, mantendo equipes de fiscalização para constatar o cumprimento das exigências. Informou que está finalizando plano de ampliação da oferta de transporte coletivo. “Diariamente serão feitas reavaliações das estratégias, acompanhando os números de novos casos e os impactos do retorno dessas atividades.” Mauá adiantou que irá “intensificar a fiscalização”, realizar maior número de testagem e “manutenção de medidas eficazes”, como lavatórios em áreas de grande fluxo. Ribeirão Pires relatou reforço do trabalho de orientação e fiscalização nos comércios.

São Paulo reabriu as atividades de rua na quinta-feira e houve registros de aglomerações em centros comerciais, como na Rua 25 de Março. O Estado adiantou que irá impor regressões de faixas a regiões que tiverem aumento de casos, como aconteceu em Ribeirão Preto, Barretos, Presidente Prudente, Araraquara, Bauru e Campinas. Nenhuma cidade está na fase amarela, de maior afrouxamento das normas.