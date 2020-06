Fed: política fiscal de agora em diante será elemento crucial da recuperação

14/06/2020 | 18:31



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Dallas, Robert Kaplan, afirmou neste domingo, 14, que já se sabia que, conforme os Estados Unidos reabrissem sua economia, haveria mais novos casos da covid-19. Durante entrevista à emissora CBS, ele disse que, no quadro atual, a questão da resposta na saúde é "tão importante quanto a política fiscal ou a monetária". Para Kaplan, é crucial neste momento que as pessoas continuem a adotar medidas como o uso de máscaras, que existam bons testes disponíveis e também que seja feito rastreamento de contatos dos casos da doença, a fim de conter focos de contaminação. "E acho que a extensão do que fizermos isso bem determinará quão rápida será a recuperação. Nós cresceremos mais rápido se fizermos as coisas bem. E, neste momento, o crescimento está relativamente desigual", comentou.

Kaplan apontou que, atualmente, a taxa de desemprego nos EUA está em "cerca de 15%", mas previu uma melhora gradual nos próximos meses. Mesmo assim, no fim do ano a taxa deve ainda estar "elevada", admitiu. Algumas pessoas podem não conseguir seus empregos antigos e terão de buscar novos, por isso será necessário um esforço para treinar essas pessoas e ajudá-las nessa mudança, afirmou.

O presidente do Fed Dallas voltou a falar sobre a importância da política fiscal para apoiar o quadro. Ao mesmo tempo, disse que deve haver incentivos para a volta ao trabalho, sempre que isso for possível. "A política fiscal de agora em diante será um elemento crucial da recuperação", ressaltou.