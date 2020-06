Região dispõe de 90 vagas de emprego

da Redação



O Grande ABC tem 90 vagas de emprego disponíveis nesta semana, quando se inicia a retomada de alguns setores da economia após flexibilização autorizada por decretos do governo do Estado e prefeituras. Há oportunidades na área da saúde com salários que podem chegar a R$ 2.500, mas também há vagas de técnico eletrônico que pagam até R$ 3.000.

A Luandre, agência de empregos com unidade em Santo André, possui 20 postos de trabalho disponíveis na região. Para auxiliar de serviços gerais, o salário fica entre R$1.000 e R$ 1.500, mesma faixa para auxiliar de rouparia, Já para quem procura oportunidade para assistente de marketing, o salário vai de R$1.500 a R$ 2.000. Auxiliar de enfermagem em centro cirúrgico recebe entre R$2.000 e R$ 2.500 e técnico eletrônico, até R$ 3.000.

Os interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou por meio do aplicativo da agência nas plataformas Ios e Android.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano conta com a plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano), na qual os interessados podem se cadastrar gratuitamente. O portal permite que as empresas cadastrem vagas de emprego e, após cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados às empresas, para entrevistas. Atualmente estão disponibilizadas 68 vagas, em diversas categorias.

Moradores de Ribeirão Pires podem ter acesso a uma vaga de auxiliar de linha de produção e outra para auxiliar de linha de produção para confecção de roupas. O cadastro em seletivas pode ser feito por meio do portal Emprega Brasil, do governo federal (www.empregabrasil.mte.gov.br).

As vagas também podem ser verificadas pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos tablets ou celulares com sistema Android e IOS. A ferramenta está disponível para quem já possui cadastro no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e já obteve QRCode – novos cadastros estão suspensos.