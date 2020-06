14/06/2020 | 18:11



Para muitas pessoas, a quarentena - causada pela pandemia do novo coronavírus - tem sido um momento de muito tédio, e para os famosos não seria diferente. Mas Paolla Oliveira não está nada entediada.

A atriz aproveitou o último sábado, dia 13, em que fazia sol no Rio de Janeiro para recuperar os seus níveis de vitamina D.

A beldade compartilhou vídeos no Stories do Instagram em que aparece no quintal de sua casa, de shorts e top, e brinca:

- O que é isso? Paparazzi em casa agora? Paparazzi na hora da vitamina D? A gente faz o que pode na quarentena, né?