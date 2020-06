A voz que ficou

Ademir Medici



A bibliotecária Siléia Werpel Pessoa tem a voz definitivamente inserida na história social de São Bernardo. Ela foi uma das funcionárias da Prefeitura que inauguraram a Sala São Bernardo, dentro da biblioteca pública, com o objetivo de organizar a memória oral até como forma de complementar a memória oficial do município.

Com um gravador e ao lado de colegas como Dorinha Sponchiatto e Celeste Lima, lá iam as historiadoras ao encontro dos antigos da cidade: o marceneiro que ganhou a vida no parque moveleiro da cidade, a tecelã que conseguia operar uma infinidade de teares ao mesmo tempo, o industrial que formou um império na área de transportes a partir de um trolebus, o esportista, a professora, o antigo prefeito, o antigo vereador, o artista que se apresentava na Rádio Independência, a ZYW-5, e uma grande maioria de aposentados.

A página Memória participou de uma dessas reportagens, numa mesa-redonda realizada na Biblioteca Monteiro Lobato com antigos empresários e empregados das fábricas de móveis locais.

Ao longo dos anos, foram dezenas de horas de gravações comandadas pela Siléia, hoje todas devidamente digitalizadas e preservadas na Seção de Pesquisa e Memória, da Secretaria de Cultura, sucessora da antiga Sala São Bernardo à qual a chefe Maria de Lourdes Leite, a Lula, dava apoio total.

Siléia trabalhou na Prefeitura de São Bernardo entre 1976 e 1995, quando se aposentou. Filha de Antonio de Freitas Pessoa e de Luiza Werpel Pessoa, ela parte aos 75 anos. Foi sepultada em Juiz de Fora, no Cemitério dos Luteranos, como é chamado o Cemitério da Glória. A voz de Sileia, no entanto, permanece viva em São Bernardo.

O apoio de Siléia, a bibliotecária

Texto: Leonardo Tonus (*)

Logo após me mudar para São Bernardo, descobri a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Graças ao trabalho magnífico das bibliotecárias, e em particular de Siléia Werpel Pessoa, cultivei na Monteiro Lobato o gosto pela leitura.

Passava praticamente todas as tardes na biblioteca. Lá estudava, consultava jornais, ouvia música, lia livros e gibis. Emprestava também muitos discos e livros cuja leitura começava muitas vezes nos bancos da Praça Lauro Gomes, onde apreciava um ‘churros’ comprado com o dinheiro economizado do ônibus.

A Monteiro Lobato tornou-se minha segunda casa, como também o Teatro Cacilda Becker, onde pude assistir a importantes shows.

Em 1988 parti para a França, onde me formei mestre e, depois, doutor em literatura brasileira pela Universidade da Sorbonne, em que leciono desde os anos 2000.

Como não evocar o orgulho que sinto por São Bernardo, esta cidade que tanto me proporcionou?<

(*) Condensação de texto publicado por Memóriaem 18 de junho 2019.

