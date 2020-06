Incêndio atinge unidade da Braskem na região

Yara Ferraz



14/06/2020 | 17:08



Um incêndio atinge a unidade industrial da Braskem, em Santo André, na tarde de hoje. O fogo foi controlado pela brigada interna e não houve vírimas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que recebeu o chamado, uma viatura foi destacada após receber um chamado.

Questionada sobre o assunto, a Braskem informou que o incêndio, que aconteceu no sistema de bombas de caldeiras, foi controlado pela própria brigada de emergência da empresa. Ninguém ficou ferido e as causas do incidente ainda estão sendo avaliadas.

"A Braskem acionou automaticamente o sistema de segurança conhecido como ''stack flare'', um mecanismo seguro para a queima de gases, utilizado por indústrias químicas, petroquímicas e refinarias, que pode ser percebido com maior evidência nas áreas externas e comunidades vizinhas ao Polo. O sistema de segurança e alarme também foram acionados, de maneira preventiva, junto à comunidade próxima a planta industrial", informou a empresa, em nota.

A companhia ainda afirmou que segue as mais rigorosas normas internacionais de segurança, saúde e meio ambiente da indústria petroquímica.