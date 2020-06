Namorada de Camila Pitanga revela mudança para São Paulo e se declara no dia do aniversário da atriz: Meu amor

14/06/2020 | 16:11



Camila Pitanga já se declarou para a namorada Beatriz Coelho. Desta vez, foi a vez de Beatriz, que publicou uma homenagem para a atriz neste domingo, dia 14, data do aniversário de Camila. Além de se declarar, Coelho acabou revelando a mudança do casal do Rio de Janeiro para São Paulo.

Na publicação, Pitanga aparece ao lado da amada e de sua filha Antonia, de 12 anos de idade:

Estou guardando essa foto desde o fim de janeiro, quando chegamos de mudança em São Paulo. De lá pra cá, tanta coisa. E você sempre admirável e grande, nos dias de Leme e nos dias de furacão.

E continuou:

Eu escolhi essa foto para te dar parabéns porque nela estamos com esse sol que é a Antonia. Vocês duas preenchem meus dias. Feliz aniversário, meu amor.

Hoje, Camila Pitanga completa 42 anos de idade.