14/06/2020 | 16:10



Ohana Lefundes, uma das dançarinas de Anitta e que já ficou algumas vezes com a cantora, assumiu um namoro com outra dançarina, Mariana Maciel. As duas fizeram uma live juntas no Instagram e acabaram se beijando diversas vezes durante a transmissão.

Os fãs de Ohana não contiveram os ânimos com o novo relacionamento e comentaram:

Namore alguém que te olhe como a Maciel olha para a Ohana!

Mariana chegou a publicar uma foto com Lefundes e, na legenda, escreveu:

Poxa, amor.

Após a foto, o casal recebeu uma chuva de elogios:

Eu amei esse casal.

Amo ver vocês duas juntas!

Lindas.