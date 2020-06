Anna Kendrick fala sobre Crepúsculo e compara as gravações com uma experiência traumática

14/06/2020 | 15:11



Anna Kendrick, conhecida, em sua maioria, por estrelar filmes musicais, deu uma entrevista para a revista Vanity Fair para falar sobre sua carreira e acabou comparando a experiência em Crepúsculo como algo traumático.

A atriz revelou que, quando decidiu participar do teste para o filme, pensou que o diretor não a escolheria, mas que poderia lembrar dela para algum trabalho futuro. No entanto, ela foi surpreendida quando conseguiu o papel de Jessica e teve que interpretá-la.

- Embora também fosse uma espécie de vínculo. Havia algo nisso, como se você passasse por algum evento de trauma. Como você imagina pessoas que sobrevivem a uma situação de refém, e você tem um tipo de vínculo vitalício, disse.

A atriz falou sobre o elenco da produção:

- Só lembro que meu Converse [referindo-se à marca de tênis] estava completamente encharcado e com a sensação de esse é realmente um ótimo grupo de pessoas, e tenho certeza de que seríamos amigos em um momento diferente, mas eu queria matar todo mundo [risos].

Anna relembrou, ainda, uma situação no terceiro longa da saga, Eclipse, na qual ela fazia o discurso de formatura dos personagens da história e brincou que, para ela, aquilo não fez nenhum sentido.

- Por que eles fizeram do meu personagem o orador oficial? Ela obviamente não é uma boa aluna, mas eles só queriam que eu tivesse algo para fazer. As pessoas ficavam tipo: aquele discurso que você faz no terceiro filme, é realmente fofo. É realmente emocionante. E, juro por Deus, o que está acontecendo é que você está olhando a reação de Kristen Stewart a esse discurso, e é isso que está comovendo você, declarou.

Por fim, a atriz comentou sobre como foi o final do filme:

- Todos pareciam estar em uma lama semi-congelada no final das filmagens. Aí, eu entro e trabalho por uma semana ou duas. E todo mundo está doando sangue, suor e lágrimas pelo projeto há meses. Eu apareço no final e fico tipo: Pessoal, nós conseguimos. Acabou!