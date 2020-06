Max Fercondini revela que mora em um veleiro desde 2017: - Um amor em cada porto

14/06/2020 | 15:10



Max Fercondini deu uma boa sumida das telinhas. Seu último trabalho foi na novela de 2013 Flor do Caribe, mas o que ninguém imaginava é que nos últimos anos ele não só tem passado viajando, como vivendo em um veleiro.

O ator fez a revelação durante uma conversa com Samara Felippo gravada na última semana para o Instagram. O conteúdo tinha como objetivo falar dos 25 anos que a novela Malhação está completando, mas o que chamou a atenção mesmo foi a história de vida de Max.

- Quando me separei, estava fazendo terapia para tentar entender melhor esse momento. E não só entender esse momento, mas me conhecer melhor. Em uma das últimas sessões, perguntei para minha terapeuta se eu deveria encontrar outra mulher para fazer essa próxima viagem comigo, agora de barco, relembrando seu término com Amanda Richter, depois de uma união de nove anos.

Foi então que a profissional brincou:

- Max, acho que você tem que ter um amor em cada porto.

No fim, o artista acabou levando a sério a ideia da navegação, mas, por enquanto, está fixado na cidade de Lisboa, em Portugal.

- Faz dois anos e meio que moro no barco. Eu tenho viajado e passado por vários lugares diferentes. Eu percebi que na verdade esse amor em cada porto não é relacionamento, não é algo sexual. É uma descoberta nova que eu faço, seja acompanhado de uma mulher ou então de um amigo, contou.

E continuou:

- Para mim, esse amor em cada porto é uma descoberta pessoal que eu tenho feito. Eu acho que nem a [terapeuta] Vitória pensou nisso quando disse, muito menos eu. Isso tudo vem em uma viagem de autoconhecimento que estou fazendo.