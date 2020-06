Correção: Maia diz que País precisa estar unido no combate à covid-19

14/06/2020 | 14:21



A entrevista com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), à CNN Brasil, noticiada pelo Estadão Conteúdo, foi ao ar na quarta-feira, 10, e publicada neste domingo, 14.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a união dos Três Poderes na implementação de medidas e no combate à crise criada pelo novo coronavírus. Durante entrevista à TV CNN Brasil na quarta-feira, 10, disse que as críticas devem ficar para um segundo momento e que deve haver união.

"Críticas entre os Poderes são secundárias neste momento grave. O que eu defendo é a união nas convergências, já que as divergências são grandes", afirmou.

Em relação ao combate às fake news, o presidente da Câmara lembrou o projeto que está em discussão. "Estamos construindo com o Senado e a sociedade um texto que posteriormente será levado também ao Supremo Tribunal Federal e que deve garantir a transparência e as responsabilidades das informações que circulam nas redes. Assim como hoje acontece com os meios de comunicação, que têm responsabilidade sobre aquilo que veiculam", afirmou.