Mãe de Sandy retoca as mechas da filha antes de live e cantora aprova o resultado

14/06/2020 | 14:11



Noely Pereira de Lima mostrou que dá um show como cabeleireira! A mãe de Sandy apareceu em uma foto compartilhada pela cantora neste domingo, dia 14, em que revelou todos os seus dotes com os cabelos.

A esposa de Xororó pode ser vista pintando os fios de Sandy, que sorri. O motivo da mudança de visual foi uma live que a artista gravou para o Dia dos Namorados, com Lucas Lima.

No entanto, Noely não agiu sozinha e teve a ajuda do cabeleireiro habitual da irmã de Junior, que deu instruções por meio de uma chamada de vídeo no celular, já que ele não podia estar presente fisicamente em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Sandy aprovou o resultado e escreveu na legenda da publicação:

Dia desses, minha mãe (melhor pessoa) retocando minhas mechas, com nosso amigo cabeleireiro (alma boa, que já está com o lugar garantido no céu) na chamada de vídeo. Tudo por causa da live de Dia dos Namorados [risos]...