Kim Kardashian posta fotos de festa do ex-cunhado e seguidores detonam: Ainda estamos em casa

14/06/2020 | 13:11



Kim Kardashian postou cliques ao lado das irmãs, no finalzinho do último sábado, dia 12, e contou que elas se reuniram com mais pessoas para comemorar o aniversário do ex-cunhado dela, Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian.

Na legenda, Kim escreveu: Nós celebramos o aniversário de Scott algumas semanas atrás com a família e foi minha primeira vez ao redor de um grupo de pessoas - grupo pequeno [desde o início da quarentena]. Foi meio legal, mas um pouco assustador também. Como vocês estão se sentindo sobre estar pra lá e pra cá?

Alguns seguidores não gostaram nadinha da pergunta, já que os EUA é o país com mais mortes pela Covid-19 no mundo. Uma seguidora escreveu: Não estamos para lá e para cá Kim, estamos em casa, pois não temos dinheiro para tratamentos médicos caros - e estamos, enquanto isso, tentando lutar por igualdade, se referindo aos protestos que estão rolando após a morte de George Floyd.